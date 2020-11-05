Славия П — Ницца: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 20:55 в группе C Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Славия П» — «Ницца» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Славия П» — «Ницца». Коэффициент ставки — 3.70.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ницца»).

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