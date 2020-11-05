Сивасспор — Карабах: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 20:55 в группе I Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сивасспор» — «Карабах» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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