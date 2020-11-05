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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес: онлайн-трансляция матча начнется в 07:00

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

    Футбол MLS
    В 07:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес».

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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