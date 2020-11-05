Рома — ЧФР Клуж: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 20:55 в группе A Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «ЧФР Клуж». Коэффициент ставки — 2.18.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Рома»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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