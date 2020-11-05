Риека — Наполи: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Риека» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Риека»).
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