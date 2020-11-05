Реал Сосьедад — АЗ Алкмар: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 20:55 в группе F Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «АЗ Алкмар». Коэффициент ставки — 2.45.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Реал Сосьедад»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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