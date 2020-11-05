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    Портленд Тимберс — Колорадо Рэпидс: онлайн-трансляция матча начнется в 06:00

    Портленд Тимберс — Колорадо Рэпидс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

    Футбол MLS
    В 06:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Портленд Тимберс» — «Колорадо Рэпидс».

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Колорадо Рэпидс» 2:2 (полная статистика встреч).

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