Портленд Тимберс — Колорадо Рэпидс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 06:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Колорадо Рэпидс» 2:2 (полная статистика встреч).

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