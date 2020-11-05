ПАОК — ПСВ (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе E Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «ПАОК» — «ПСВ» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПАОК» — «ПСВ». Коэффициент ставки — 2.17.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ПАОК»).

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