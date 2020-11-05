Омония — Гранада: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 20:55 в группе E Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Омония» — «Гранада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Гранада»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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