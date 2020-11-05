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    Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Миннесота Юнайтед — Чикаго Файр (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 04:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Миннесота Юнайтед» — «Чикаго Файр».

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    Последний матч между собой: «Чикаго Файр» — «Миннесота Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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