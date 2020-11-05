Лудогорец — Тоттенхэм (05.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе J Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лудогорец» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Тоттенхэм»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» — «Тоттенхэм».

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