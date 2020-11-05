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    Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 07:00

    Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

    Футбол MLS
    В 07:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс».

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс». Коэффициент ставки — 2.45.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Сиэтл Саундерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс».

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