Лех П — Стандард: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.11.2020)

В 20:55 в группе D Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лех П» — «Стандард». Коэффициент ставки — 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лех П»).

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