Зидан высказался о матче с «Интером»

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал победу над миланским «Интером» (3:2) в третьем туре Лиги чемпионов.

«Наши матчи получаются упорными, поскольку мы играем с сильными соперниками. Сегодня мы выстрадали победу, но ребят нужно похлопать по спине — они это заслужили.

Мы хорошо начали матч, играли в излюбленном стиле — применяли высокий прессинг. Забили два мяча, но быстро пропустили и потеряли свою игру.

Азар и Асенсио проделали отличную работу. Мы заменили их, потому что хотели по-максимуму воспользоваться свободными зонами, которые появлялись в обороне соперника.

Мы должны быть довольны. Всегда можно играть лучше, но мы насладимся этой победой. Всегда нелегко играть с трудными соперниками — нужно сохранять правильный настрой до самого конца», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА. 0