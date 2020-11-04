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    Зидан высказался о матче с «Интером»

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    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над миланским «Интером» (3:2) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Наши матчи получаются упорными, поскольку мы играем с сильными соперниками. Сегодня мы выстрадали победу, но ребят нужно похлопать по спине — они это заслужили.

    Мы хорошо начали матч, играли в излюбленном стиле — применяли высокий прессинг. Забили два мяча, но быстро пропустили и потеряли свою игру.

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    • Азар и Асенсио проделали отличную работу. Мы заменили их, потому что хотели по-максимуму воспользоваться свободными зонами, которые появлялись в обороне соперника.

    Мы должны быть довольны. Всегда можно играть лучше, но мы насладимся этой победой. Всегда нелегко играть с трудными соперниками — нужно сохранять правильный настрой до самого конца», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА. 0

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