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    Зенит — Лацио: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Зенит — Лацио (04.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 20:55 в группе F Лиги чемпионов начнётся матч «Зенит» — «Лацио».

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    Последний матч между собой: «Зенит» — «СКА-Хабаровск» 6:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Лацио». Коэффициент ставки — 1.86.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Зенит»).

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