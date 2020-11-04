Зенит — Лацио (04.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе F Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Зенит» — «СКА-Хабаровск» 6:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Лацио». Коэффициент ставки — 1.86.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Зенит»).

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