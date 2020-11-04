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    Вендел считает «Газпром Арену» несравненным стадионом

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    Полузащитник «Зенита» Вендел сравнил РПЛ с португальской лигой, а также высказался о домашнем стадионе нового клуба.

    Вендел
    Вендел

    «Думаю, большой разницы между ними нет — это две отличных и равных по силе лиги, где идет плотный, жесткий, силовой футбол.

    Мне кажется, ни один стадион не сравнится с "Газпром Ареной"! Потому что это невероятно красивое сооружение — и стало бы еще лучше, если бы трибуны заполнялись полностью. Но даже с ограниченной посещаемостью там потрясающая атмосфера.

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    • Когда впервые оказался на стадионе и стоял рядом с полем, у меня захватило дух. В тот момент подумал — хочу добиваться здесь больших успехов и радовать фанатов, которые невероятно поддерживают команду», — приводит слова Вендела «Спорт-Экспресс». 0

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