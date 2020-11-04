Вендел рассказал подробности перехода в «Зенит»

Полузащитник «Зенита»признался, что сразу на предложение стать игроком питерского клуба.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» перед закрытием трансферного окна. По данным СМИ, трансфер бразильского футболиста обошелся питерцам в 20 миллионов евро.

«Помню, что закончилась какая-то игра, я собирался домой — и тут позвонил мой агент с новостью о том, что "Зенит" хочет меня пригласить.

Сразу дал согласие, не раздумывал — понимал, что требуется шаг вперед.

Отыскал контакт Малкома, мы связались — он написал, чтобы приезжал и что буду счастлив в Петербурге. И вот я здесь и очень этому рад. "Зенит" — потрясающий клуб.

Если не считать Малкома и Дугласа Сантоса, то знал еще Халка. Конечно, все в курсе, что он играл здесь. Но больше никого не смогу вспомнить. А про все клубные достижения нашел информацию в интернете.

Если честно, пока не знаю, кто у "Зенита" главный соперник. А какой? "Спартак"? Спасибо, буду иметь в виду!», — приводит слова Вендела «Спорт-Экспресс». 0