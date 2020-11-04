Влашич — лучший игрок октября в РПЛ

За хорватского футболиста проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер», сообщается на официальном сайте РПЛ.
Эксперты РПЛ отдали свой голос за хавбека «Зенита» Александра Ерохина.
В октябре Влашич провел в РПЛ три матча (плюс одна игра с «Ротором» 1 ноября) и забил 2 мяча в игре с «Арсеналом», также он отметился двумя голевыми передачами. Хорват набрал 38% голосов, а Ерохин — 22%.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Никола Влашич — лучший игрок #ТинькоффРПЛ в октябре! 🔥 🗳 За футболиста ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ отдали свой голос за Александра Ерохина 📊 Nikola Vlasic is the best #RPL Player of October! 🔥 🗳 Fans and experts of the official broadcaster have voted for Vlasic. RPL experts have chosen Aleksandr Erokhin 📊 #ИгрокМесяцаРПЛ #ЦСКА #Влашич #POTM #PlayerOfTheMonth #CSKA #Vlasic
Напомним, лучшим тренером октября в РПЛ признан наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.