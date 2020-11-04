Влашич — лучший игрок октября в РПЛ

Полузащитник ЦСКАпризнан лучшим футболистом октября в российской Премьер-лиге.

За хорватского футболиста проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер», сообщается на официальном сайте РПЛ.

Эксперты РПЛ отдали свой голос за хавбека «Зенита» Александра Ерохина.

В октябре Влашич провел в РПЛ три матча (плюс одна игра с «Ротором» 1 ноября) и забил 2 мяча в игре с «Арсеналом», также он отметился двумя голевыми передачами. Хорват набрал 38% голосов, а Ерохин — 22%.

Напомним, лучшим тренером октября в РПЛ признан наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

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