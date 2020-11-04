Уотфорд — Сток Сити (04.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Уотфорд» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уотфорд»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Сток Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.