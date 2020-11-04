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    Сульшер: Кавани становится все острее и острее

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что в скором времени Эдинсон Кавани себя проявит.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    «Сейчас Эдинсон в целом набрал форму, он становится все острее на тренировках, уже несколько раз выходил на поле со скамейки. Мы пока не можем выпустить его на поле на долгий срок, чтобы он смог показать, какое влияние действительно способен оказывать, но он становится все острее и острее. Думаю, ждать осталось недолго», — приводит Goal.com слова Сульшера.

    Кавани провел на поле всего 56 минут и пока что не смог отличиться результативными действиями. Он пришел в клуб в начале октября после длительной игровой паузы. 0

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