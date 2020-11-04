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    Смородская: У «Локомотива» не было целостной игры в матче с «Атлетико»

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ничью с «Атлетико» (1:1) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Ольга Смородская
    Ольга Смородская

    «Сегодня "Локомотив" сыграл достойно. Все в команде большие молодцы. Конечно, не всё получалось: было много ошибок в передачах, не было целостной игры. С другой стороны, играли против "Атлетико". Эта команда не нуждается в представлении — одна из лучших в Европе. Но наши играли очень хорошо.

    Игра с "Баварией" была живее и целостнее, но с немцами мы, к сожалению, очков не набрали. Сегодня же "Локомотив" взял очко — это дорогого стоит. Значит, тактика на игру была правильная, а футболисты всё сделали грамотно.

    Сегодня понравился Гильерме, вытаскивал что-то невероятное. Он большой молодец! Даже не понимаю, как он успевал реагировать. Рада за него!

    А какой прекрасный Антон Миранчук! Забил сначала Нойеру, а теперь и Облаку. Всё при нём: удар, пас, выбор позиции, как видит партнёров и как помогает в защите. Молодец! Но сегодня совсем не получилась игра у Смолова. Ни в одном компоненте: ни с выбором позиции, ни с отбором, ни с ударом… Выпал из игры.

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    • Жизнь покажет, на что "Локомотив" может рассчитывать. Но если обыграем "Зальцбург", то шансы на выход из группы не так уж и плохи. Рано хоронить команду, можно попытаться выйти из группы. Всё-таки у "Локо" уже два очка, а команда действительно выглядит достойно», — приводит слова Смородской «Чемпионат». 0

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