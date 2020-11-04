Славия М — Белшина (04.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Белшина» — «Славия М» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Белшина»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Славия М» — «Белшина».

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