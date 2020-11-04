СКА-Хабаровск — Рубин (04.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 10:00 в группе 9 кубка России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Рубин» — «СКА-Хабаровск» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Рубин». Коэффициент ставки — 1.68.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «СКА-Хабаровск»).

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