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    СКА-Хабаровск — Рубин: онлайн-трансляция матча начнется в 10:00

    СКА-Хабаровск — Рубин (04.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Кубок России Футбол России СКА-Хабаровск Рубин
    В 10:00 в группе 9 кубка России по футболу начнётся матч «СКА-Хабаровск» — «Рубин».

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    Последний матч между собой: «Рубин» — «СКА-Хабаровск» 3:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Рубин». Коэффициент ставки — 1.68.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «СКА-Хабаровск»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «СКА-Хабаровск» — «Рубин» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «СКА-Хабаровск» и «Рубин», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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