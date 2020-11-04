Севилья — Краснодар: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.11.2020)

В 23:00 в группе E Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Краснодар» 3:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 1.94.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Севилья»).

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