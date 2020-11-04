РБ Лейпциг — ПСЖ: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.11.2020)

В 23:00 в группе H Лиги чемпионов начнётся матч

В турнирной таблице «РБ Лейпциг» занимает 3 место с 3 очками, «ПСЖ» — 2 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «ПСЖ»).

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