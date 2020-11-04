Ноттингем Форест — Ковентри Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.11.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Ковентри Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Ковентри Сити».

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