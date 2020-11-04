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    Наумов: До матча не верил, что «Локомотив» сыграет с «Атлетико» вничью

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов признался, что был уверен в поражении «железнодорожников» в матче с «Атлетико», который в итоге завершился вничью 1:1.

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    «Железнодорожники необычайно строго сыграли на своей половине поля и за счет характера заслужили этот результат.

    Хотя до матча я не верил в ничью. И после гола "Атлетико" сомневался, что игру спасут.

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    • Но был элемент везения с этим пенальти. А при равном счете "Локомотив" самоотверженно оборонялся. Ну, и Гильерме несколько раз реально спас.

    В целом достойный результат. Хочется верить, что это была не последняя такая игра команды в этой Лиге чемпионов», — сказал Наумов «Известиям». 0

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