Наумов: До матча не верил, что «Локомотив» сыграет с «Атлетико» вничью

Бывший президент «Локомотива»признался, что был уверен в поражении «железнодорожников» в матче с «Атлетико», который в итоге завершился вничью 1:1.

«Железнодорожники необычайно строго сыграли на своей половине поля и за счет характера заслужили этот результат.

Хотя до матча я не верил в ничью. И после гола "Атлетико" сомневался, что игру спасут.

Но был элемент везения с этим пенальти. А при равном счете "Локомотив" самоотверженно оборонялся. Ну, и Гильерме несколько раз реально спас.

В целом достойный результат. Хочется верить, что это была не последняя такая игра команды в этой Лиге чемпионов», — сказал Наумов «Известиям». 0