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    «Локомотив» продлил контракт с Миранчуком

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    «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    Новое соглашение московского клуба с воспитанником «железнодорожников» рассчитано до 2024 года.

    «В "Локомотиве" я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче», — заявил хавбек.

    Миранчук за восемь сезонов в составе московской команды провел 119 матчей, забил 28 голов, сделал 16 голевых передач, выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.

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