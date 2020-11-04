«Локомотив» продлил контракт с Миранчуком

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение московского клуба с воспитанником «железнодорожников» рассчитано до 2024 года.

«В "Локомотиве" я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче», — заявил хавбек.

Миранчук за восемь сезонов в составе московской команды провел 119 матчей, забил 28 голов, сделал 16 голевых передач, выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.

По итогам сезона 2018/19 Миранчук стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и был признан лучшим футболистом команды. 0