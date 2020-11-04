Мещеряков рад продлению контракта с Миранчуком

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал продление контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.

Новое соглашение «железнодорожников» с хавбеком рассчитано до 2024 года.

«Случилось то, над чем работали. Без сомнения, все мы рады, что Антон продлил контракт.

Мне очень приятно, что мы переподписываем наших воспитанников. Подписью под контрактом они говорят, как относятся к клубу.

Игра Миранчука в Лиге чемпионов? Я не привык выделять кого-то из игроков. Футбол — игра командная, но без ярких личностей тоже выигрывать нельзя», — приводит слова Мещерякова «Р-Спорт». 0