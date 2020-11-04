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    Мещеряков рад продлению контракта с Миранчуком

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков

    Новое соглашение «железнодорожников» с хавбеком рассчитано до 2024 года.

    «Случилось то, над чем работали. Без сомнения, все мы рады, что Антон продлил контракт.

    Мне очень приятно, что мы переподписываем наших воспитанников. Подписью под контрактом они говорят, как относятся к клубу.

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