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    Мещеряков: Те, кто свистели Смолову, пусть выйдут и покажут, как надо играть

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил игру некоторых футболистов в матче с «Атлетико» (1:1) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Мурило и Райкович? А у вас есть к ним претензии сегодня? У меня нет. Мурило с молодостью смотрится отлично, Райкович последние два матча показывает, что скептицизм был зря.

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    • Смолов играет, приносит пользу. И еще принесёт пользу. Не хочу говорить про болельщиков, которые его освистывали. Болельщики поддерживают команду. Те, кто свистели игроку, пусть выйдут и покажут, как надо играть.

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    • У Крыховяка нет никаких конфликтов. Атмосфера в команде хорошая. Молодежь растет, Крыховяк отдает всего себя. Просто, когда он играл с Барой вместе, было лучше, а здесь один из основных опорников травму получил», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат». 0

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