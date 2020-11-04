Румменигге: Не знаю, уйдет ли Алаба

Председатель совета директоров «Баварии»дал интервью, в котором поделился мыслями по поводу ситуации с контрактом защитника

«Не знаю, уйдет ли Давид. Две недели назад у нас была встреча с его отцом и его советником Пини Захави. Разговор был нормальный, все прошло в хорошей обстановке. Однако я должен заметить, что вопрос о новом контракте с Алабой тянется уже несколько месяцев. В какой-то момент нам уже нужно будет планировать, что делать в следующем сезоне. Нам нужно знать, останется ли Алаба в "Баварии". Его решение сейчас очень важно.

Я уверен, что игрокам будут советовать оставаться в клубах, если они чувствуют себя комфортно. Давид сейчас добивается успехов с нами, и все в клубе хотят, чтобы он остался. Алаба — отличный футболист и замечательный человек. Теперь он должен принять решение для себя», — приводит Bild слова Румменигге. 0