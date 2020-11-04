Истанбул Башакшехир — Манчестер Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.11.2020)

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Манчестер Юнайтед»).
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