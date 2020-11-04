Истанбул Башакшехир — Манчестер Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.11.2020)

В 20:55 в группе H Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.