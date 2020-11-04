Хименес: «Локомотив» отлично сыграл в обороне. Это нужно признать

Защитник «Атлетико»прокомментировал ничью с(1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я зол и расстроен. Мы сделали все что могли. Мы создавали моменты, в наших атаках прослеживалась четкая мысль, мы владели мячом... "Локомотив" отлично сыграл в обороне. Это нужно признать.

"Локомотив" закрылся в обороне и ждал своего шанса. Как только мы теряли мяч, они шли вперед и создавали моменты на контратаках. К счастью, на прошлой неделе нам удалось одержать победу.

Наверное, ничью на выезде нельзя считать плохим результатом. Мы знали, что Лига чемпионов такая. Здесь каждая мелочь на счету. Впереди финалы в этой группе — мы должны их выиграть.

Грустно осознавать, что мы создавали моменты и умно играли с мячом, но при этом не забили. У чужих ворот нужно играть хладнокровнее и эффективнее.

Но "Локомотив" заслужил эту ничью. Они должны быть довольны этим результатом, и я поздравляю их с этим.

Мы знали, что из себя представляет "Локомотив", но он становился совершенно другой командой, когда получал возможность для контратак.

Они быстро шли в нападение, отряжали игроков вперед, и у них большие и физически крепкие форварды», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0