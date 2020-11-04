Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

из ЦСКА назван лучшим тренером октября в российской Премьер-лиге.

По итогам голосования Гончаренко опередил Доменико Тедеско («Спартак»), Сергея Семака («Зенит»), Леонида Слуцкого («Рубин») и Андрея Талалаева («Ахмат»), сообщается на официальной странице РПЛ во «ВКонтакте».

Эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщики выбрали белорусского специалиста единогласно.

При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября. За отчетный период «армейцы» выиграли все четыре встречи — у «Урала» (2:0), «Динамо» (3:1), тульского «Арсенала» (5:1) и «Ротора» (1:0).

После 13 туров ЦСКА возглавляет таблицу чемпионата России. 0