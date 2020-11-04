Ференцварош — Ювентус: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.11.2020)

В 23:00 в группе G Лиги чемпионов начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ференцварош» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Ювентус»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Ювентус».

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