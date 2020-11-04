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    Дженоа — Торино: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Дженоа — Торино (04.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Серия A Дженоа Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:00 в итальянской Серии А начнётся матч «Дженоа» — «Торино».

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    Последний матч между собой: «Торино» — «Дженоа» 3:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дженоа»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Дженоа» — «Торино».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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