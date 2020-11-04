Дерби Каунти — Куинз Парк Рейнджерс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.11.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Дерби Каунти» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Дерби Каунти»).

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