Конте: «Интер» играл с «Реалом» на равных

Главный тренер «Интера»оценил игру команды в матче с мадридским «Реалом» (2:3) в третьем туре Лиги чемпионов.

«Считаю, что такие матчи необходимы для развития команды. Не знаю, сколько команд могут сыграть здесь на таком же уровне. Мы показываем не те результаты, которые хотим, но получаем при этом очень ценный опыт.

Детали играют ключевую роль на таком уровне. Нужно делать все идеально, чтобы выигрывать такие матчи. Но меня радует настрой. На мой взгляд, мы прибавляем. "Реал" подошел к этому матчу как к финалу, однако мы смогли сыграть с ними на равных.

Команда уверенно играет, независимо от соперника. На кону еще девять очков, так что мы все еще можем бороться за выход из группы. Конечно, нужна и удача. На мой взгляд, мы заслужили большего в этих трех матчах», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА. 0