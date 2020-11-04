Челси — Ренн: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.11.2020)

Последний матч между собой: «Ренн» — «Труа» 2:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Ренн». Коэффициент ставки — 2.80.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Челси»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ренн».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И