Челси — Ренн: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.11.2020)

В 23:00 в группе E Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Ренн» — «Труа» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Ренн». Коэффициент ставки — 2.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Челси»).

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