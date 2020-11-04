Барселона — Динамо К (04.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе G Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Леганес» — «Барселона» 1:5 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Динамо К» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Барселона»).

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