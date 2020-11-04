«Спартак» может вернуть Солтмурада Бакаева из «Рубина» за 4,5 млн еврл

У «Спартака» есть возможность вернуть из «Рубина» полузащитника

Как сообщает «Бизнес Online», в казанском клубе 21-летний футболист зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц. «Спартак» предлагал ему более выгодный контракт, но игрок все равно перешел в «Рубин».

Но отмечается, что «Спартак» сохранил за собой право первоочередного выкупа Солтмурада за 4,5 миллиона евро до 2022 года. Эта сумма зафиксирована в одном из пунктов контракта.

Портал Transfermarkt оценивает Бакаева в 900 тысяч евро, это максимальная стоимость за всю карьеру игрока. Контракт с «Рубином» рассчитан до конца 2024 года.

В 12 матчах сезона РПЛ Бакаев забил 2 гола и сделал три результативные передачи. 0