«Спартак» может вернуть Солтмурада Бакаева из «Рубина» за 4,5 млн еврл

Солтмурад Бакаев
rubin-kazan.ru
Как сообщает «Бизнес Online», в казанском клубе 21-летний футболист зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц. «Спартак» предлагал ему более выгодный контракт, но игрок все равно перешел в «Рубин».
Но отмечается, что «Спартак» сохранил за собой право первоочередного выкупа Солтмурада за 4,5 миллиона евро до 2022 года. Эта сумма зафиксирована в одном из пунктов контракта.
Портал Transfermarkt оценивает Бакаева в 900 тысяч евро, это максимальная стоимость за всю карьеру игрока. Контракт с «Рубином» рассчитан до конца 2024 года.
В 12 матчах сезона РПЛ Бакаев забил 2 гола и сделал три результативные передачи. 0