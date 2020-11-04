ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Атлетико»Заслуженная ничья. ВАР и Гильерме помогли «Локо» добыть важное очко
  • 00:57
    • «Ливерпуль» унизил «Аталанту», «Аякс» скромно одолел «Митьюлланд»
  • 00:56
    • «Бавария» на выезде разгромила «Зальцбург»
  • 00:49
    • «Реал» вырвал победу у «Интера»
  • 23:03
    • Марадоне проведут срочную операцию по удалению тромба в мозгу
  • 22:47
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
    Все новости спорта

    «Спартак» может вернуть Солтмурада Бакаева из «Рубина» за 4,5 млн еврл

    Футбол Спартак Рубин РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    У «Спартака» есть возможность вернуть из «Рубина» полузащитника Солтмурада Бакаева.

    Солтмурад Бакаев
    Солтмурад Бакаев

    Как сообщает «Бизнес Online», в казанском клубе 21-летний футболист зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц. «Спартак» предлагал ему более выгодный контракт, но игрок все равно перешел в «Рубин».

  • Ткаченко: У «Спартака» не было конкурентов в борьбе за Кокорина
  • Читайте по теме

    • Но отмечается, что «Спартак» сохранил за собой право первоочередного выкупа Солтмурада за 4,5 миллиона евро до 2022 года. Эта сумма зафиксирована в одном из пунктов контракта.

    Портал Transfermarkt оценивает Бакаева в 900 тысяч евро, это максимальная стоимость за всю карьеру игрока. Контракт с «Рубином» рассчитан до конца 2024 года.

    В 12 матчах сезона РПЛ Бакаев забил 2 гола и сделал три результативные передачи. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли «Краснодар» на «Рамон Санчес Писхуан»?
  • «Севилья» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Лацио» продлит серию поражений «Зенита» в ЛЧ?
  • «Зенит» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Как много голов ожидать от матча в Лейпциге?
  • «Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.49
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Зенит — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерз
  • Футбол
  • Завтра в 07:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ференцварош — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры