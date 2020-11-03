Зальцбург — Бавария (03.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе A Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Зальцбург» — «Бавария» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зальцбург» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:6.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:6 (победит «Бавария»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» — «Бавария».

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