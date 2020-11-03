Варан: «Интер» можно назвать командой без слабых мест

Защитник «Реала»высказал мнение о предстоящем матче св Лиге чемпионов.

«Я хорошо знаю Ромелу Лукаку, много раз играл против него. Это очень хороший игрок, да и в целом "Интер" можно назвать командой без слабых мест.

Хорошо организованный коллектив, который показывает солидную игру. Мы готовы противостоять сильным соперникам.

Это правда, что без Серхио Рамоса мы играем в Лиге чемпионов не лучшим образом. Но ответственность лежит на каждом.

Я делаю партнера лучше, а он меня. Оборона — это коллективные усилия», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Отметим, что нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку не сыграет в матче с мадридским «Реалом» из-за травмы бедра. 0