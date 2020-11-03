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    Варан: «Интер» можно назвать командой без слабых мест

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    Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказал мнение о предстоящем матче с «Интером» в Лиге чемпионов.

    Рафаэль Варан
    Рафаэль Варан

    «Я хорошо знаю Ромелу Лукаку, много раз играл против него. Это очень хороший игрок, да и в целом "Интер" можно назвать командой без слабых мест.

    Хорошо организованный коллектив, который показывает солидную игру. Мы готовы противостоять сильным соперникам.

    Это правда, что без Серхио Рамоса мы играем в Лиге чемпионов не лучшим образом. Но ответственность лежит на каждом.

    Я делаю партнера лучше, а он меня. Оборона — это коллективные усилия», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Отметим, что нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку не сыграет в матче с мадридским «Реалом» из-за травмы бедра. 0

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