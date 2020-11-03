Уткин: Черчесов использует аргументы, рассчитанные на придурков

Известный блогерв очередной раз раскритиковал главного тренера сборной России

«Очень милый ответ про Головина и Миранчука. Хочу обратить внимание, что Станиславу Саламовичу не задают правильных вопросов. Ведь речь шла не только о последних сборах, а о концепции игры, которая существует на данный момент.

Другой упрек сборной заключается в том, что она не обновляется, что она стара. Черчесов снова возмутился, вот ведь человек в информационном пузыре живет. Он сказал — посмотрите, из 23 футболистов, игравших на чемпионате мира, на последнем сборе было всего восемь человек. Типичная манипуляция сознанием. Во-первых, сам Черчесов признавал, и это просто факт, что на последнем сборе многих не было из-за травм — тех же Головина и Миранчука.

Но главное — вот этот аргумент. Состав сборной на чемпионате мира. Акинфеев — это, конечно, обновление, он сам решил больше не играть за сборную. Давайте взгрустнем от того, что нет Владимира Габулова — его очень не хватает на бровке, вот еще один человек, чье отсутствие, видимо, символизирует обновление. Андрея Лунева тоже сейчас нет — у него действительно был период очень тесных взаимоотношений с луной, сейчас он не выдерживает конкуренции. По Владимиру Гранату вы скучаете, как думаете? То есть не хватало еще, чтобы его продолжали вызывать, да? Алан Дзагоев — с возвращением, но, конечно же, его нет в сборной, потому что она обновляется, а не потому, что он год лечился от травм. Самедов с футболом закончил, тоже не вызывается — видимо, тоже символизирует обновление команды. Игнашевича мы забыли — тоже радикальное обновление…

Я ведь не настаиваю на своей правоте, это не более чем мнение. Но мне кажется, что можно более предметно и уважительно относиться к собеседнику. И не использовать аргументы, рассчитанные на придурков, которые, может, ничего и не помнят», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала. 0