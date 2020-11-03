Шрусбери Таун — Бёртон Альбион: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.11.2020)

В 21:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Шрусбери Таун» — «Бёртон Альбион» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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