Шеффилд Уэнсдей — Борнмут: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.11.2020)

В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Шеффилд Уэнсдей» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Борнмут». Коэффициент ставки — 1.74.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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