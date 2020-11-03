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    «Спартак» готов продать Рошу во «Фламенго»

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    «Спартак» готов расстаться с нападающим Педро Рошей за шесть миллионов евро, сообщает Esporte News Mundo.

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    На данный момент 26-летний форвард выступает во «Фламенго» на правах аренды. Отмечается, что стороны уже связались по поводу возможной сделки по бразильцу.

    Однако в Бразилии сомневаются, что игрок стоит таких денег. Из-за травмы он пропустил большую часть нынешнего сезона и на данный момент провел только пять неполных игр. Последний раз Роша появлялся на поле 5 сентября и с тех пор пропустил 15 игр.

    Арендное соглашение Педро Роши и «Фламенго» рассчитано до 31 декабря 2020 года. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2023 года. 0

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