«Спартак» готов продать Рошу во «Фламенго»

готов расстаться с нападающимза шесть миллионов евро, сообщает Esporte News Mundo.

На данный момент 26-летний форвард выступает во «Фламенго» на правах аренды. Отмечается, что стороны уже связались по поводу возможной сделки по бразильцу.

Однако в Бразилии сомневаются, что игрок стоит таких денег. Из-за травмы он пропустил большую часть нынешнего сезона и на данный момент провел только пять неполных игр. Последний раз Роша появлялся на поле 5 сентября и с тех пор пропустил 15 игр.

Арендное соглашение Педро Роши и «Фламенго» рассчитано до 31 декабря 2020 года. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2023 года. 0