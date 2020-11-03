Реал Мадрид — Интер (03.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Интер» — «Реал Мадрид» 0:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Интер». Коэффициент ставки — 1.84.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Интер»).

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