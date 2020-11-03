Норвич Сити — Миллуолл: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.11.2020)

В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Норвич Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Норвич Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Миллуолл».

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