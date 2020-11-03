Николич: «Локомотиву» в игре с «Атлетико» немного помогла удача

Главный тренерподвел итог матча Лиги чемпионов с(1:1).

«Сложная игра, команда билась, эмоциональный матч, сумасшедший футбол! Против "Баварии" играли супер хорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли хуже, но очко все же у нас, оно будет очень важным в борьбе за выход из группы. Поздравляю команду с отличной борьбой и болельщиков, отличная поддержка. Но есть над чем работать. Готовимся!

Качество игры было лучше с "Баварией". Но наши соперники играют в разный футбол. Очевидно, что "Атлетико" очень мотивированы, это было заметно. Качественно атаковали, действовали в центре, нам было сложно. Нам немного помогла удача», — цитирует Николича «Чемпионат».

«Локомотив» набрал два очка и расположилась на третьем месте в группе А. У коллектива Диего Симеоне стало четыре пункта.

В 4-м туре «железнодорожники» встретятся с мадридцами уже в Испании 25 ноября. 0