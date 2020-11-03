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    Николич: «Локомотиву» в игре с «Атлетико» немного помогла удача

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Сложная игра, команда билась, эмоциональный матч, сумасшедший футбол! Против "Баварии" играли супер хорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли хуже, но очко все же у нас, оно будет очень важным в борьбе за выход из группы. Поздравляю команду с отличной борьбой и болельщиков, отличная поддержка. Но есть над чем работать. Готовимся!

    Качество игры было лучше с "Баварией". Но наши соперники играют в разный футбол. Очевидно, что "Атлетико" очень мотивированы, это было заметно. Качественно атаковали, действовали в центре, нам было сложно. Нам немного помогла удача», — цитирует Николича «Чемпионат».

    «Локомотив» набрал два очка и расположилась на третьем месте в группе А. У коллектива Диего Симеоне стало четыре пункта.

    В 4-м туре «железнодорожники» встретятся с мадридцами уже в Испании 25 ноября. 0

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